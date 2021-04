Actualidade

A consultora NKC African Economics considerou hoje que a economia de Angola deverá crescer 1,3% este ano, apesar das limitações impostas pela pandemia, da baixa produção de petróleo e da falta de água para a agricultura.

"No seguimento das reformas lançadas nos últimos anos, que estão a encorajar o investimento, a recuperação no preço do petróleo e uma previsível recuperação da procura global, prevemos que o cresicmento económico chegue quase a 1,3% este ano", escrevem os analistas num comentário aos últimos números do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola, que apontam para uma recessão de 5,2% no ano passado.

"A recuperação económica este ano será, ainda assim, limitada pelas restrições que continuam em vigor relativamente à pandemia de covid-19, um modesto declínio previsto para a produção de petróleo este ano devido ao esgotamento dos poços, e à produção agrícola mais baixa por causa da falta de chuva entre dezembro e março nas regiões mais a sul", afirmam os analistas.