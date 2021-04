Actualidade

O relato em "discurso direto" daqueles que conhecem, trabalharam ou se digladiaram politicamente com António Guterres é a linha condutora da nova biografia sobre o homem "político e humanitário" que, em 2017, chegou ao topo das Nações Unidas.

O primeiro passo desta biografia autorizada, a ser lançada na próxima terça-feira pela editora Casa das Letras, foi dado há quase cinco anos por Pedro Latoeiro e Filipe Domingues - os autores estreantes desta obra -, quando António Guterres foi aclamado como o nono secretário-geral das Nações Unidas e se tornou, a 01 de janeiro de 2017, o primeiro português a ocupar o gabinete de líder na sede da organização, em Nova Iorque.

"Por razões profissionais, distintas um do outro, estávamos a seguir esse processo com particular atenção e apercebemo-nos de que ninguém conhecia verdadeiramente nem a história de vida e, muito menos, o pensamento político e até humanitário de António Guterres", tanto dentro como fora de Portugal, recordou à Lusa Pedro Latoeiro, revelando que esta biografia terá uma edição internacional, processo que está a ser negociado em vários países.