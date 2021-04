Covid-19

As autoridades timorenses registaram nas últimas 24 horas 66 novos casos de infeção com a SARS-CoV-2, todos em Díli, com 10 deles a apresentarem sintomas da covid-19, anunciou hoje o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Os novos casos positivos e um total de 47 recuperados fizeram subir o número de infeções ativas para 1.123, novo máximo, com o total acumulado desde o início da pandemia a chegar aos 2.190, com três óbitos, todos registados este mês.

Atualmente há cinco pessoas em estado grave e 20 em estado moderado internadas no Centro de Isolamento de Vera Cruz.