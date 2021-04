Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu 10.317 reclamações no primeiro trimestre deste ano, mais 69% face às 6.111 do mesmo período de 2020, mantendo-se o setor elétrico como o mais reclamado, divulgou hoje o organismo.

"No primeiro trimestre de 2021, a ERSE recebeu 10.317 reclamações, das quais 998 foram reaberturas de processos. Registou-se, assim, um aumento de 69% face às 6.111 reclamações registadas no primeiro trimestre de 2020 e de 52% relativamente às 6.770 reclamações recebidas no quarto trimestre de 2020", lê-se no 'Boletim do Apoio ao Consumidor de Energia' do regulador.

Até março, foram concluídos 9.511 processos, 6.097 dos quais tiveram origem nos livros de reclamações (físico e eletrónico).