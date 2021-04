Actualidade

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, reuniu-se hoje pela primeira vez com os familiares dos 53 tripulantes do submarino militar que se afundou na semana passada e ofereceu-lhes a construção de novas casas.

Joko Widodo, que já havia anunciado promoções póstumas para todos os marinheiros e bolsas de estudo para os seus filhos, renovou a sua promessa de apoiar as famílias dos indonésios que morreram no naufrágio do submarino Nanggala-402.

"Vamos construir uma casa na localidade de vossa escolha", garantiu Widodo durante uma cerimónia solene diante das famílias num hangar de uma base naval em Java Oriental.