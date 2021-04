Actualidade

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico aumentaram "significativamente" em abril, à semelhança do mês anterior, para níveis do início da pandemia, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, hoje divulgados, em abril o indicador de confiança dos consumidores "aumentou significativamente, à semelhança do mês anterior, aproximando-se do nível observado em março de 2020".

Quanto ao indicador de clima económico, "aumentou de forma expressiva em março e abril, superando ligeiramente o nível observado no início da pandemia (março de 2020)".