Actualidade

O Governo chinês afirmou hoje que a população da China aumentou em 2020, reagindo a informações de que o último censo tinha revelado um declínio demográfico, suscetível de colocar pressão sobre o crescimento económico.

O Gabinete Nacional de Estatísticas não forneceu dados detalhados sobre a população, afirmando que serão divulgados mais tarde.

A decisão inusual de reagir a uma notícia do jornal The Financial Times reflete, no entanto, a sensibilidade política da questão.