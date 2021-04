Actualidade

As negociações informais para resolver o problema do Chipre, que está dividido em dois desde 1974, fracassaram, anunciou hoje o secretário-geral da ONU, explicando que as posições entre cipriotas gregos e cipriotas turcos são demasiado diferentes.

"A verdade é que, no final dos nossos esforços, ainda não encontrámos pontos em comum suficientes para permitir a retoma das negociações formais em relação à solução do problema de Chipre", afirmou António Guterres em conferência de imprensa realizada em Genebra.

O secretário-geral das Nações Unidas garantiu, no entanto, que não desistiu da questão e disse esperar retomar as discussões daqui a dois ou três meses.