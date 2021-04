Actualidade

Dois garimpeiros foram mortos a tiro por seguranças na mina de diamantes do Cuango, Angola, que já foram detidos, disse hoje à Lusa o responsável da empresa concessionária, referindo que vai reavaliar o contrato com a empresa de segurança.

Em declarações à Lusa, Helder Carlos, diretor da Sociedade Mineira do Cuango, localizada na província da Lunda Norte, confirmou que dois jovens garimpeiros foram alvejados mortalmente por seguranças da empresa Kadyapemba, na segunda-feira.

Segundo relatou, os jovens estavam armados, com uma catana e uma arma de fogo e tentaram reagir de forma violenta quando foram abordados pelos seguranças no interior da concessão da mina de diamantes, que ocupa uma área de cerca de 3.000 quilómetros de extensão na zona do rio Cuango.