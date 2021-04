Actualidade

A procuradora-geral da República (PGR) de Moçambique rejeitou hoje acusações de que a justiça do país está a perseguir dirigentes das autarquias governadas pela oposição e a permitir a impunidade dos autarcas do partido no poder.

Beatriz Buchili respondia a acusações da deputada Gania Mussagy, da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, que disse que a justiça está a condenar injustamente autarcas não filiados ao partido no poder e a isentar de responsabilidade criminal dirigentes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), em processos de corrupção.

Em resposta a essas alegações, Beatriz Buchili disse que "o Ministério Público orienta-se pelo princípio da legalidade e não segue orientações políticas ou partidárias".