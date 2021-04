Actualidade

Quatro pessoas foram assassinadas e outra ficou gravemente ferida num centro para pessoas com deficiência perto de Berlim, tendo uma funcionária do estabelecimento sido detida por suspeita da autoria do crime, anunciou hoje a polícia alemã.

As vítimas, dois homens e duas mulheres, foram esfaqueadas até à morte na noite de quarta-feira neste centro em Potsdam, uma cidade próxima de Berlim, de acordo com o jornal Bild.

A polícia alemã, por sua vez, não deu detalhes sobre a arma utilizada no crime.