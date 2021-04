Actualidade

A Fitch Ratings prevê uma recuperação económica na Europa Ocidental de 4,4% em 2021, contra uma contração de 6,7% em 2020, apoiada em parte pelo pacote de estímulos dos EUA, muito maior do que o esperado, foi hoje anunciado.

Contudo, no "Panorama do Crédito Soberano da Europa Ocidental, segundo trimestre de 2021", hoje divulgado, a Fitch alerta para que as perspetivas negativas persistem à medida que a crise se desenrola, sublinhando que "o enfraquecimento substancial das finanças públicas e da atividade económica devido à pandemia exerceu pressão sobre os 'ratings' da Europa Ocidental".

Em 2020, a Fitch reviu em baixa os 'ratings' de 11 Estados soberanos e a partir de abril de 2021 as 'perspetivas negativas' representam 23% da carteira de notações soberanas da Europa Ocidental, refere a empresa, precisando que cinco países - Bélgica, França, Islândia, San Marino e Reino Unido - permanecem com 'perspetivas negativas' e que não houve alterações das perspetivas ou notações na região este ano.