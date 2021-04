Covid-19

Os Açores vão manter as medidas restritivas de controlo da pandemia de covid-19, apesar do fim do estado de emergência, anunciou hoje o secretário da Saúde, alegando que a região tem suporte legal para o fazer.

"O que quer dizer que as medidas que agora o Governo Regional adotou, na sequência do Conselho de Governo, se sustentam juridicamente não no decreto de estado de emergência do senhor Presidente da República, como aconteceu até agora, mas noutros diplomas legais, ao nível da Proteção Civil e da saúde pública, que permitem intervenção restritiva de direitos", avançou Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.