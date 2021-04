UE/Presidência

O Conselho da União Europeia, atualmente presidido por Portugal, concluiu hoje os procedimentos de ratificação do Acordo de Comércio e Cooperação com o Reino Unido, que entrará em vigor no sábado, 01 de maio, de forma definitiva.

No dia seguinte ao Parlamento Europeu ter enfim aprovado o acordo que estabelece o novo quadro de relações entre os 27 e o Reino Unido no pós-'Brexit', o Conselho deu hoje o último passo formal que faltava para a ratificação do texto do lado europeu, ao adotar a decisão.

"Hoje abrimos um novo capítulo nas nossas relações com o Reino Unido. A conclusão do Acordo de Comércio e Cooperação dará segurança jurídica à nova relação UE-Reino Unido, no interesse dos cidadãos e das empresas de ambos os lados do canal. Valorizamos o Reino Unido como um bom vizinho, um velho aliado e um parceiro importante", comentou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, em nome do Conselho da UE.