Actualidade

A TAP rejeitou hoje a anulação dos contratos com a Groundforce, realçando que continuam "válidos e eficazes", bem como as obrigações da empresa de 'handling' de pagar a primeira prestação que vence na sexta-feira.

Na quarta-feira, o presidente do Conselho de Administração (PCA) da Groundforce, Alfredo Casimiro, anunciou a decisão de avançar com a anulação do acordo com a TAP que comprou em março ativos da empresa, por cerca de sete milhões de euros, alegando que punha em causa a sua sobrevivência e dos 2.400 trabalhadores.

Hoje, em comunicado, o Conselho de Administração da TAP manifestou "a sua surpresa e estupefação com o comunicado emitido pela Groundforce", sublinhando que "os contratos [...] são válidos e eficazes e a decisão de os considerar nulos emitida por uma das partes não tem força legal".