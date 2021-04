Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) condenou a Fabrióleo - Fábrica de Óleos Vegetais, em Torres Novas (Santarém), ao pagamento de uma coima de 400.000 euros pela prática de quatro contraordenações ambientais muito graves, divulgou hoje este organismo.

A decisão administrativa, ainda não transitada em julgado, condena a empresa pela prática de duas infrações cometidas em 2015, detetadas em fiscalizações do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, e outras duas de 2017, resultantes de ações inspetivas da APA/ARH (Administração da Região Hidrográfica) do Tejo e Oeste.

A primeira contraordenação, de março de 2015, respeita à rejeição de águas degradadas diretamente para um terreno de montado situado junto à fábrica, que apresentava alguns sobreiros secos nos locais onde passavam as escorrências, tendo os militares da GNR verificado a existência de buracos e tubos no muro da unidade por onde eram despejadas as águas.