Actualidade

A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anualizado de 6,4% no primeiro trimestre, impulsionada pelos programas de apoio governamental e pela diminuição dos casos de covid-19, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Este crescimento, mais forte do que o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,3% registado no quarto trimestre de 2020, ficou em linha com o esperado pelos analistas.

Os preços também aumentaram, com a inflação a acelerar para 3,5%, depois de 1,5% no quarto trimestre de 2020, segundo o índice PCE.