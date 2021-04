Covid-19

Os alunos do primeiro e segundo anos do ensino básico e os do secundário que fazem exame nacional vão retomar, segunda-feira, as aulas presenciais na ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou hoje o Governo Regional.

"São alunos que têm necessidades educativas particulares, são alunos que estão a aprender a ler e a contar, que estão no início da sua atividade académica e, por isso, exigem de forma mais premente o ensino presencial", justificou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.