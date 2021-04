Moçambique/Ataques

O projeto de exploração de gás natural da petrolífera francesa Total no norte de Moçambique irá sofrer "pelo menos um ano de atraso", disse hoje o diretor financeiro do projeto, numa conversa com analistas financeiros.

"Claro que estes eventos terão impacto no calendário do projeto e, nesta fase, estimamos que este impacto será de pelo menos um ano de atraso", disse Jean-Pierre Sbraire, citado pela agência de notícias AP.

Assim, o arranque da exploração e exportação de gás natural está agora previsto para nunca antes de 2025, segundo as declarações do responsável.