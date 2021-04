Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, destacou hoje Onésimo Silveira como uma "figura nacional" e "personalidade multifacetada", considerando que o seu falecimento, aos 86 anos, é uma "perda imensa" para Cabo Verde e para São Vicente, em particular.

"Foi com um sentimento de uma grande perda que nós recebemos a notícia do falecimento do Dr. Onésimo Silveira, uma grande figura de Cabo Verde, uma personalidade cabo-verdiana que foi marcante em vários domínios", disse o chefe de Estado de Cabo Verde.