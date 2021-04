Covid-19

A situação epidemiológica na ilha de São Miguel, nos Açores, está a "estabilizar", mas o número de internamentos por covid-19 merece uma "atenção particular", defenderam hoje as autoridades de saúde regionais.

"São Miguel, apesar de ter havido um esforço, continua a ter uma situação que exige uma atenção particular. Os números reduziram, mas continua a haver casos todos os dias em vários concelhos, um caso ou outro sem ligação com cadeias identificadas, e temos fundamentalmente um problema: os internamentos", adiantou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.