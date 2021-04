PE

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse hoje no parlamento que o mês de abril "dá uma esperança renovada" acerca de uma possível saída da crise da covid-19, e que "a recuperação está em andamento".

"Este mês de abril dá-nos também uma esperança renovada de que poderemos estar mais perto da saída do 'túnel'. A recuperação está em andamento", disse João Leão na abertura do debate em plenário do Programa de Estabilidade 2021-2025, que decorre hoje na Assembleia da República.

O ministro reconheceu que o programa ainda está "marcado por um período de incerteza em consequência da crise pandémica", mas acabou por salientar vários indicadores que, na sua visão, representam uma "retoma da atividade económica".