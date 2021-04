Covid-19

As salas de cinema em Portugal contaram com quase 49 mil espectadores desde a reabertura e o filme mais visto foi "Nomadland - Sobreviver na América", de Chloé Zhao, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo o ICA, as salas de cinema que reabriram a partir do dia 19, seguindo o plano de desconfinamento em tempo de pandemia, contabilizaram quase 49 mil espectadores e 273 mil euros de receita de bilheteira até quarta-feira, dia 28.

Embora as salas tivessem reaberto numa segunda-feira, dia 19, a contagem estatística do ICA é feita semanalmente, de quinta a quinta-feira, dia habitual de estreias cinematográficas.