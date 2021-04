Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) considerou hoje que Moçambique deverá crescer 2,5% este ano, depois de ter caído 1,5% em 2020, e alertou que o país continua a enfrentar "múltiplos desafios".

"Na nossa visão, Moçambique vai continuar a enfrentar múltiplos desafios no seguimento da contração económica de 2020, ligados à pandemia de covid-19 e ao baixo desempenho do setor mineiro, além do impacto que sofreu devido aos eventos climáticos extremos, que afetaram as perspetivas de crescimento a longo prazo", escrevem os analistas.

Num comentário à economia de Moçambique, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta agência de 'rating' salientam que o país "é um dos mais afetados pelas condições climáticas", que se juntam aos "massivos desafios nas áreas sociais e de saúde por causa dos baixos níveis de riqueza e da grande severidade e frequência das catástrofes naturais, que agravem a crise humanitária causada pela insurgência contra o Governo".