Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto autorizou hoje um grupo de jornalistas a assistir ao debate instrutório do caso Selminho, após protesto da comunicação social que foi impedida de entrar por falta de capacidade da sala.

A informação de que os jornalistas não poderiam assistir à sessão foi prestada à comunicação social que se encontrava à porta do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto por uma funcionária judicial, que comunicou que a sala marcada para o debate instrutório não tem capacidade para mais de oito pessoas, lotação que foi esgotada pelos intervenientes do processo.

O início da sessão pública, na qual o Ministério Público (MP) e a defesa de Rui Moreira vão apresentar os respetivos argumentos para levar ou não o autarca a julgamento, por alegadamente beneficiar a sua imobiliária e da família em detrimento do município, estava agendado para as 14:30, tendo-se iniciado sem que fosse garantida a presença dos jornalistas na sala.