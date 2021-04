Actualidade

A Mota-Engil anunciou hoje a adjudicação à sua subsidiária no Peru da fase 2B de expansão do Porto de Callao, no valor de 200 milhões de dólares (cerca de 165,2 milhões de euros).

Adjudicados pela empresa internacional de logística DP World, os trabalhos de desenho e construção correspondentes à fase 2B da expansão do porto peruano de Callao "terão início imediato e um prazo de conclusão de 33 meses", refere a construtora portuguesa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Com esta adjudicação, a Mota-Engil Peru reforça significativamente a sua carteira de encomendas com clientes privados multinacionais e potencia a recuperação do volume de negócios do grupo numa região especialmente afetada pela atual crise pandémica", sustenta a empresa.