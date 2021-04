Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) lamentou hoje que a remodelação do Governo da Guiné-Bissau tenha "desperdiçado a oportunidade de respeitar a ordem constitucional".

Num comunicado, divulgado à imprensa na sequência de uma reunião da comissão permanente do partido, o PAIGC exige assim que se respeitem os resultados das últimas eleições legislativas realizadas no país e que se "outorgue o direito de governação ao partido escolhido pelo povo para esse exercício".

O partido venceu as eleições legislativas de 10 de março de 2019 com 47% dos votos dos eleitores e formou Governo com base numa coligação com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), União para a Mudança e Partido da Nova Democracia, obtendo 54 dos 102 assentos no parlamento.