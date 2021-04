Covid-19

O Parlamento Europeu manifestou hoje preocupação com o "impacto devastador" da pandemia de covid-19 na América Latina, nomeadamente no Brasil, com alguns eurodeputados a criticarem a gestão do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, culpando-o da "situação catastrófica" do país.

"O Parlamento Europeu enfatizou hoje a sua profunda preocupação com o impacto devastador que a pandemia está a ter no continente latino-americano e pediu à UE e aos Estados-membros que mobilizem o Mecanismo de Proteção Civil e outros fundos de solidariedade europeus para ajudar a região", assinala a assembleia europeia em nota de imprensa.

Em causa está uma resolução aprovada por 597 votos a favor, 51 contra e 43 abstenções na sessão plenária, em Bruxelas, na qual os eurodeputados instam também a comunidade internacional a aumentar os esforços para fortalecer a capacidade de distribuição de vacinas da iniciativa de Acesso Global às Vacinas da Covid-19 (Covax).