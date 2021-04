PE

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse hoje no parlamento que a taxa de desemprego deste ano pode ficar abaixo do previsto no Programa de Estabilidade, que indicava 7,3%.

"A taxa de desemprego anunciada hoje pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] está em valores muito abaixo do que eram expectáveis. Senhora deputada, olhe para a taxa de desemprego: 6,5% [em março], provavelmente até vai ficar, no cômputo do ano, abaixo do que temos no nosso Programa de Estabilidade", disse João Leão hoje no parlamento, em resposta a um pedido de esclarecimento da deputada do CDS-PP Cecília Meireles.

O ministro falava no debate do Programa de Estabilidade 2021-2025, aprovado pelo Governo em 15 de abril e que está hoje em discussão em plenário, na Assembleia da República.