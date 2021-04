Actualidade

Seis migrantes marroquinos foram hoje condenados a penas de prisão efetiva por vandalizarem o centro de instalação temporária do aeroporto do Porto durante um motim em 13 agosto de 2020.

Foram condenados a penas entre um ano e 10 meses e dois anos e dois meses, sem direito a suspensão de pena, pela prática do crime de motim.

Outros cinco migrantes arguidos no processo, que estavam no mesmo centro de instalação, foram absolvidos por falta de provas do seu envolvimento nos crimes.