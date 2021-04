Actualidade

O Governo está a "apreciar" a resolução da Assembleia da República, aprovada no dia 08 de abril, que recomenda a manutenção e o reforço do programa 365 Algarve, disse hoje fonte do Ministério da Economia.

Questionado pela Lusa na sequência da publicação em Diário da República da resolução parlamentar, fonte do Ministério da Economia e Transição Digital disse à Lusa que "o Governo está ainda a apreciar esta recomendação da Assembleia da República".

O projeto de resolução, apresentado pelo Bloco de Esquerda (BE), foi aprovado este mês com a abstenção da quase totalidade do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS).