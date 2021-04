Actualidade

A dupla de arquitetos portugueses Manuel e Francisco Aires Mateus e a arquiteta angolana Paula Nascimento vão participar na exposição coletiva da Bienal de Arquitetura de Veneza, que decorrerá entre 22 de maio e 21 de novembro deste ano.

Os arquitetos portugueses e a arquiteta e curadora angolana, uma das criadoras do projeto do Pavilhão de Angola da Bienal de Arte de Veneza 2013, vencedor do Leão de Ouro, estão entre os convidados pelo curador-geral do evento, Hashim Sarkis, para participar na exposição coletiva do certame.

Além das 63 participações de pavilhões nacionais - em que Portugal se fará representar oficialmente pelo projeto "In Conflict", criado pelo atelier depA, coletivo do Porto - a bienal organiza uma exposição coletiva com 114 participantes de 46 países, dividida em seis núcleos, com título próprio, dispersa por várias zonas de Veneza.