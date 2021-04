PE

O ministro das Finanças, João Leão, disse hoje que os apoios às famílias e empresas no âmbito da pandemia de covid-19 "vão ficar mais de duas vezes acima" do previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Neste momento já executámos mais do que estava previsto no orçamento e estamos a reafetar as rubricas para despesa previstas para a Segurança Social e para dar apoios às famílias e empresas. Apoios que vão ficar muito acima, mais do que duas vezes acima, do que estava previsto", disse João Leão no parlamento, em resposta à deputada do PSD Clara Marques Mendes.

O governante falava no debate em plenário do Programa de Estabilidade 2021-2025, que decorre hoje na Assembleia da República, referindo-se a números "que têm a ver com a reafetação de verbas que estavam previstas nas dotações centralizadas para despesas imprevistas".