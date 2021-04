Football Leaks

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, considerou hoje o 'Luanda Leaks' "um momento de viragem" para as sociedades portuguesa e angolana no sentido de uma maior transparência da circulação de capitais.

Ouvido como testemunha arrolada pela defesa do arguido Rui Pinto na 39.ª sessão do julgamento do processo 'Football Leaks', no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o economista e conselheiro de Estado notou que, atualmente, "a sofisticação do crime económico e do branqueamento de capitais é de altíssima complexidade".

E isso, no seu entender, reforça ainda mais a importância do 'Luanda Leaks', cuja fonte foi também o criador do 'Football Leaks', que expôs em janeiro de 2020 - através do consórcio internacional de jornalistas de investigação (ICIJ) - alegados esquemas financeiros da empresária Isabel dos Santos e do marido, que lhes terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais.