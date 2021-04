Actualidade

A edição de 2021 do Prémio de Literatura em Língua Portuguesa Oceanos teve 1.835 livros inscritos, informaram hoje os organizadores do concurso literário criado no Brasil.

Num comunicado distribuído aos meios de comunicação, os organizadores frisaram que o resultado da etapa inicial de inscrição das obras apresentou a maior diversidade de nacionalidades de todas as edições e indica que o mercado editorial enfrentou com criatividade os desafios impostos pela pandemia de covid-19.

Neste contexto, a edição 2021 do Prémio Oceanos também fará o primeiro mapeamento das literaturas em língua portuguesa.