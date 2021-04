GO

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, anunciou hoje no parlamento que o Governo já contratou mais de 100 técnicos para gerirem a implementação dos fundos europeus.

"Este Governo, além de na última estruturação da sua estrutura orgânica decidir criar um Ministério do Planeamento, e que no seu âmbito já criou um centro de competências especializado designado como plano APP, onde já decidiu recrutar e já recrutou perto de 100 técnicos para alocar a esta estrutura", disse Nelson de Souza no debate parlamentar sobre as Grandes Opções 2021-2025.

No encerramento do debate, o ministro do Planeamento detalhou que a estrutura "vai ficar responsável por acompanhar estas atividades de planeamento e vai coordenar uma rede de núcleos centralizados e localizados nos diversos ministérios".