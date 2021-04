Covid-19

A Câmara de Lisboa vai atribuir à EMEL cerca de cinco milhões de euros para fazer face à perda de receitas da empresa resultante das medidas tomadas no âmbito da pandemia de covid-19, designadamente a suspensão da cobrança do estacionamento.

A proposta foi aprovada hoje, em reunião privada do executivo municipal, com os votos favoráveis do PS, BE e PCP, a abstenção do CDS-PP e os votos contra do PSD, disse à Lusa fonte oficial da Câmara de Lisboa.

A medida "visa garantir o equilíbrio das contas" da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), que regista este ano uma perda de receitas de quase cinco milhões de euros devido às medidas tomadas para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19, pode ler-se na proposta.