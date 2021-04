Actualidade

A residência estudantil em Lisboa para filhos de funcionários públicos, anunciada pelo Governo, abrange apenas agregados familiares com baixos rendimentos e alunos até 25 anos que residam a mais de 100 quilómetros da capital, esclareceu hoje a tutela.

Em causa está um edifício de cinco andares dos serviços sociais da administração pública, em Lisboa, que estava sem utilização e que foi reconvertido num alojamento temporário para estudantes, filhos de trabalhadores públicos "cujos agregados familiares tenham baixos rendimentos e apenas enquanto essas famílias permanecerem nessas condições", explica hoje em comunicado o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O edifício, que conta com 47 camas distribuídas entre quartos duplos e quartos individuais, irá receber os primeiros estudantes no início do próximo ano letivo, uma informação já avançada no parlamento pela ministra Alexandra Leitão, na terça-feira.