Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que há condições para "dar o passo em frente" para a próxima etapa do desconfinamento devido à pandemia.

"Hoje, fazendo a avaliação da pandemia, pudemos tomar a decisão de dar o passo em frente para a próxima etapa do desconfinamento", anunciou António Costa no final do Conselho de Ministros de hoje.

O chefe do executivo explicou que o país se mantém "no quadrante verde" da matriz de risco.