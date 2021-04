Actualidade

A Câmara de Paredes, no distrito do Porto, admitiu hoje ter sido detetada, na segunda-feira, a bactéria 'legionella' no pavilhão da escola básica 2,3 da cidade, garantindo, porém, que "os alunos e os atletas nunca estiveram em perigo".

"Os alunos e os atletas nunca estiveram em perigo. Esta situação deve-se principalmente ao facto de a infraestrutura ter estado parada, antevendo essa possibilidade, foram reforçadas as análises e assim que a informação nos chegou foi de imediato comunicado à escola e à delegação local de saúde pública e ao União Sport Clube de Paredes", lê-se num esclarecimento enviado à Lusa pela autarquia socialista.

Ainda segundo o município, "foram suspensas as atividades e a câmara diligenciou com o clube uma solução para a prática do Hóquei em Patins e do Futsal".