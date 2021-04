Restaurantes e cafés podem funcionar até às 22

Restaurantes, cafés e pastelarias vão poder estar abertos até às 22:30 a partir de sábado, anunciou hoje o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que decidiu eliminar a restrição horária que estava prevista terminar segunda-feira.

"No próximo dia 01 de maio passamos à nova fase [do plano de desconfinamento]", referiu António Costa, detalhando que os restaurantes, cafés e pastelarias "passarão a funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22:30", podendo ter clientes tanto no interior como nas esplanadas.

Com esta nova fase, os limites de pessoas por mesa nestes estabelecimentos aumenta para grupos de seis no interior e de dez pessoas nas esplanadas.