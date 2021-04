Covid-19

O Governo confirmou hoje a retoma das modalidades desportivas de alto risco, bem como o regresso à competição dos escalões de formação a partir de sábado, na quarta fase de desconfinamento.

O Conselho de Ministros decidiu confirmar hoje o avançar das medidas de desconfinamento a partir de segunda-feira, dia 03 de maio, na "generalidade" do território nacional, face à pandemia de covid-19.

"A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para toda a atividade física ao ar livre; os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene", pode ler-se numa nota publicada no sítio da Internet "Covid-19 Estamos On", dedicado à resposta à pandemia.