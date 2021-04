Covid-19

Porque rir é o melhor remédio, 400 pessoas, todas com o carimbo negativo no teste covid-19, lotaram hoje, em Braga, um espetáculo de humor com Fernando Rocha, que pretende abrir caminho para o regresso dos grandes concertos e festivais.

Máscara obrigatória, lugares sentados com o distanciamento de dois metros e desinfeção das mãos são requisitos obrigatórios para os espetadores, que não podem ter menos de 18 anos nem mais de 65.

Não terem estado infetados com o novo coronavírus nos últimos 90 dias e não pertencerem a grupos de risco são outros requisitos, tendo ainda os espetadores que dar consentimento para tratamento de dados e permissão para serem contactados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).