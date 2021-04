Covid-19

Os "espetáculos culturais" passam a ter as 22:30 como hora limite, a partir de sábado, anunciou hoje o primeiro-ministro, no final da reunião do Governo, que antecipou em dois dias o termo das restrições do estado de emergência.

O horário aplica-se diariamente, em dias úteis e fim de semana, de acordo com a resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros, que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental, a partir das 00:00 do dia 1 de maio, até ao último minuto do próximo dia 16 de maio, como explicou o primeiro-ministro, António Costa.

Os novos horários dão continuidade à retoma das atividades culturais empreendida faseadamente, em 15 de março, dia em que puderam reabrir livrarias, lojas de discos, bibliotecas e arquivos.