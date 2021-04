Actualidade

O Conselho de Administração (CA) da Groundforce quer levantar um excedente de três milhões de euros do fundo de pensões da empresa para pagar subsídios de férias no final de junho, disse à Lusa fonte oficial do grupo.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da empresa de 'handling' disse que tem "um excedente de três milhões de euros no fundo de pensões da Groundforce".

"É nosso objetivo levantar esse excedente em conjunto com a Comissão de Trabalhadores e dos sindicatos de forma a podermos pagar os subsídios de férias em final de junho", referiu a mesma fonte.