Actualidade

O Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013 ganhou o concurso "os Melhores Verdes 2012", impondo-se aos cerca de 200 vinhos participantes, e por isso recebeu a Grande Medalha de Ouro.

O concurso é promovido anualmente pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e os premiados a edição deste ano foram divulgados hoje numa gala transmitida "online e sem público, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

O grande vencedor é um vinho de um produtor da Sub-Região de Monção e Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, que deu os primeiros passos em 1988 com a plantação da primeira vinha cem por cento da casta Alvarinho e lançou a primeira colheita Quinta do Regueiro em 1999.