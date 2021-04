Actualidade

San Francisco, EUA, 29 abr 2021 (Lusa) - O conglomerado do comércio eletrónico Amazon anunciou hoje um lucro no primeiro trimestre de 8,1 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros), mais do triplo apresentado há um ano, graças à expansão das compras 'online' durante a pandemia.

O grupo dirigido por Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, faturou 108,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, que comparam com os 75,5 mil milhões homólogos.

Estes valores superaram as expectativas dos analistas e o título valorizava três por cento nas trocas eletrónicas, realizadas depois do fecho da bolsa de Nova Iorque.