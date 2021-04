Covid-19

O Brasil recebeu na quinta-feira um milhão de doses da vacina da Pfizer, a primeira remessa de um contrato de 100 milhões com o qual o Governo brasileiro pretende acelerar o lento processo de imunização no país.

A carga com as vacinas contra a covid-19, fabricadas na Bélgica pela empresa alemã BioNTech e pela farmacêutica norte-americana Pfizer, chegou ao aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, e será distribuída em todo o país entre sexta-feira e sábado, devido a requisitos de armazenamento.

No ano passado, durante a primeira vaga da pandemia, o Governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, rejeitou uma oferta inicial para a aquisição de 70 milhões de doses do antídoto da Pfizer, a primeira vacina a obter registo oficial por parte do órgão regulador de saúde do país sul-americano.