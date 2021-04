Actualidade

Várias autoridades e entidades realizaram mais de 1.600 ações de fiscalização e investigação em Portugal no âmbito da operação "30 Days at Sea 3.0" de combate à poluição marítima que ocorreu em março, informaram hoje a Polícia Judiciária, GNR e PSP.

De acordo com notas da Polícia Judiciária (PJ), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito daquela operação que decorreu entre 01 e 30 de março, foram realizadas em Portugal 1.683 ações de investigação e/ou fiscalização.

Destas, 441 ações foram direcionadas a poluição de navios e/ou de instalações no mar, tendo sido detetada uma infração e 1.176 fontes de poluição terrestre ou de recursos hídricos com impacto no ambiente marinho, verificando-se a existência de 71 infrações.