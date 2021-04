Covid-19

As autoridades de Macau estão a prever uma subida do número de turistas chineses durante a Semana Dourada, de 01 a 05 de maio, e vão aumentar as medidas de controlo sanitário da covid-19.

As chamadas "semanas douradas" são períodos que concentram vários feriados.

As autoridades do território esperam uma média diária de visitantes superior a 30.000 naquele período, segundo declarações citadas na imprensa local.